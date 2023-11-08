Снег укроет Москву к выходным

Снег может выпасть в российской столице до конца недели. С большой вероятностью, он растает через несколько дней, сообщил Вильфанд.

Легкий снежный покров вскоре может образоваться в Москве, считает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Небольшой снежок может выпасть в конце недели, но это будет, что называется, порошей, земля немного может покрыться снежком, но он будет лишь местами высотой 1–2 см»

– Вильфанд

Метеоролог уточнил, что благодаря охлаждению почвы, снег не будет таять на глазах. Формированию снежного покрова помогут и осадки, которые ожидаются на следующей неделе. При этом Москва побелеет, скорее всего временно, нельзя исключать новых оттепелей.