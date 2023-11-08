Валенки: обувь Большой Евразии. Когда, где и почему они появились?

Валенки это не только удобная и привычная для наших широт зимняя обувь, но и настоящее произведение искусства, продукт творчества замечательных мастеров прошлого и настоящего. Расскажем, когда и как появились валенки и что стало их прообразом.

В Москве, недалеко от Павелецкого вокзала, если пройти по Кожевнической улице до Новоспасского моста и свернуть в небольшой переулок, находится кирпичное здание с интригующим названием Музей "Русские валенки". Музей расположен на территории завода в здании фирменного магазина, и немногие смогут разыскать его, не получив предварительную "наводку" от тех, кто уже побывал в этом уникальном месте.

Что было прообразом валенок?

Историки сходятся в том, что прообразом валенок были традиционные войлочные сапоги кочевников Евразии. Это была идеальная обувь для передвижения по сухому снегу - тепло, удобно, нога не скользит.

Что касается первичного материала – войлока, то наиболее ранние его находки относятся к Пазырыкским курганам в горном Алтае, время сооружения которых ученые относят к IV веку до н. э. В другой географической точке, за тысячи километров от Алтая – на Крайнем Севере - издревле известны пимы - национальная обувь финно-угорских народов и коренных народов Севера. Это сапоги из шкуры с ног северного оленя, которые изготовлялись шерстью наружу.

Некоторые авторы, впрочем, полагают, что русские валенки из войлока в их традиционном образе сложно сравнивать с пимами, так как они имеют разный внешний вид. Тем более, что валенки изготавливаются из валяной шерсти, а пимы — из меха. Но при этом в более поздние времена мастеров-валяльщиков называли именно так - "пимокаты".

Другой предтечей валенок могли стать тюркские войлочные сапоги с кожаной подошвой. Их также носили небогатые монголы; известны были они киргизам и уйгурам. В южноказахских степях и Семиречье носили войлочные сапоги - киiз етiк. Шили их из белого войлока, а подошву изготовляли из сыромятной шкуры, снятой с головы крупного рогатого скота.

В период Золотой Орды распространение сходного типа обуви (теплых войлочных чулок, поверх которых надевали сапоги) происходило через контакты с тюркскими и монгольскими племенами. У казахов такие традиционные войлочные чулки называются байпаками.

Ключевой признак жителя России

В русских источниках впервые войлочные сапоги упоминаются в "Слове о полку Игореве", то есть в XII веке. Обувь этого времени не была цельноваленной, она имела сзади соединительный шов. Но, так или иначе, подобно русской коже, за несколько столетий валенки превратились в один из главных атрибутов русской жизни, а для иностранцев стали едва ли не ключевым признаком, характеризующим жителя Российской империи. Однако остается открытым вопрос, когда именно русские мастера стали изготовлять обувь в виде, близком к современному образу?

Авторы исторических произведений удревняют этот процесс, упоминая в своих произведениях валенки применительно к XVI- XVII столетиям. Другие исследователи считают, что даже в петровскую эпоху об этом говорить еще не приходится. Впрочем, есть и те, кто полагают, что уже Петр I считал валенки эффективным средством в лечении радикулита и похмелья. Якобы, после бани и купания в проруби он обязательно требовал горящих щей и валенки. Так что вопрос о древности "продукта" остается открытым.

Когда появился современный фасон валенок?

Многие историки одежды полагают, что только в конце XVIII века валенки приобрели свой привычный фасон, когда мастера Ярославской и Нижегородской губерний стали валять обувь целиком с голенищем, без единого шва, обеспечивая тем самым дополнительную мягкость и удобство валенок. Эти губернии упомянуты не случайно. Шерсть региональной Романовской породы овец считалась лучшим сырьем для производства валенок, так как отличалась высокой "валкоспособностью". Право первенства на производство "современного фасона" оспаривают Ярославль и Мышкин, где в настоящее время существует еще один музей русских валенок.

В разных регионах России валенки называли по-разному:

в Нижнем Новгороде – "чесанками" и "катанками"

в Тамбовской и Тверской губерниях - "валенцами".

Сколько стоили валенки?

Стоили валенки по тем временам немалых денег. В середине XIX века за них платили 2 рубля серебром. В конце 1916 года, в условиях Первой мировой войны, спекулятивная цена доходила до 12-18 рублей за пару. Производство было штучным и трудоемким. Поэтому в деревнях в валенках ходили зажиточные крестьяне, обычная же крестьянская семья зачастую носила валенки "в очередь". Получить такой подарок — считалось удачей. Тот, у кого были валенки, среди девушек считался завидным женихом.

Почему живы валенки?

В XIX веке валенки стали известны всей Европе. Их привезли на первую международную выставку в Лондоне, где традиционная русская обувь вызвала у зрителей большой интерес. Но в ХХ столетии валенки стали восприниматься как "деревенский стиль" - не городской фасон.

Однако для солдат Великой Отечественной и постовых милиционеров (вплоть до конца 1990-х годов) эта зимняя обувь стала "надежным тылом" в самые жестокие холода, так что жизнь русских валенок продолжается и по сей день.