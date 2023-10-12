Поток пассажиров в аэропорту Грозного увеличился почти на треть

Воздушная гавань Чечни в этом году приняла более 800 тыс граждан, что на 31% больше, чем в прошлом году.

В аэропорту "Северный" в Грозном увеличилось количество граждан, которые воспользовались его услугами. В пресс-службе воздушной гавани Чечни рассказали, что за январь-октябрь 2023 года поток пассажиров возрос на 31% по сравнению с таким же сроком прошлого года.

Отмечается, что общее количество клиентов аэропорта составило больше 852 тыс граждан.

В прошлом месяце поток пассажиров "Северного" достиг более 89 тыс граждан. Если сравнивать с показателями октября прошлого года, то они увеличились на 12%.

Кроме этого, указывается, что возросло количество вылетов. За десять месяцев 2023 года их число увеличилось до 3,6 тыс, что на 15% больше, чем показатели прошлого года за такой же период. В прошлом месяце из чеченского аэропорта был совершен 531 вылет.