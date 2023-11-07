Россияне скупают круизы на лето 2024 года

Круизы стали популярны у россиян. Круизные туры на следующий год уже активно бронируются. Ближе к лету 2024 года цены могут вырасти на 20%.

Бум круизного туризма случится в России в следующем году, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Спрос на круизы 2024 года в рамках акций раннего бронирования очень высокий. За три летних месяца круизы на будущий летний сезон приобрели почти вдвое больше туристов, чем за тот же период годом ранее. Круизы сейчас расходятся очень хорошо"

– РСТ

Отмечается, что росту спроса способствует и появление круизов среди предложений многих турагентств.

В этом году в летние месяцы круизы были загружены на 80-90%, что на 15% больше, чем годом ранее. В следующем году круизных путешественников станет еще больше.

Сейчас круиз на лето 2024 года можно приобрести по цене на 10% превышающей цены 2023 года. Ближе к сезону круизы могут подорожать еще - из-за роста цен на дизель и роста расходов на питание туристов.