Корь в Узбекистане - ситуация под контролем

В Узбекистане прекратился рост заболеваемости корью. За последнее время не выявлено ни одного нового случая.

В Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана рассказали, что обстановка по кори в республике нормализовалась, заболеваемость не растет, передает ТАСС.

"Ситуация с корью в Узбекистане не вызывает беспокойства, в последнее время случаев этого заболевания не зафиксировано, однако, учитывая вспышку заболеваемости корью в некоторых соседних странах, в республике, особенно в ряде приграничных регионов, усилены профилактические меры"

– пресс-секретарь ведомства Мафтуна Саидова

Отметим, что в Казахстане и Киргизии эпидобстановка по кори хуже. В основном болеют непривитые дети до 14 лет.