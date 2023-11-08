В Кабардино-Балкарию придут сильнейшие ветра

Жителей КБР предупредили об очень сильном ветре, который ожидается в регионе в ближайшие дни. Скорость ветра составит десятки метров в секунду.

В понедельник, 13 ноября, в Кабардино-Балкарии в ближайшие дни ожидается сильнейший ветер. Об этом информирует республиканский главке МЧС.

"В горных районах КБР местами ожидается очень сильный южный, юго-восточный ветер до 30 метров в секунду"

– пресс-служба

Такая погода в регионе сохранится до 16 ноября включительно. В связи с этим МЧС объявило штормовое предупреждение.

В ведомстве отмечают, что непогода может привести к возникновению различных ЧС и ЧП, включая повреждение линий связи и ЛЭП, аварии на дорогах, перебои в работе транспорта.

Кроме того, повреждения могут получить здания, а также строения в сельскохозяйственном секторе и сельхозкультуры.