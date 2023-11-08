Новый год на "Красной поляне": 60% номерного фонда курорта уже занято

Туристы массово бронируют номера и апартаменты в горах Сочи на Новый год. Уже сейчас забронировано 60% мест размещения.

Горнолыжный курорт Краснодарского края "Красная поляна" в этом году отмечает активный спрос на ранее бронирование номеров в период новогодних праздников. 60% всего номерного фонда горного кластера уже забронировано. Такую информацию озвучили в пресс-службе сочинского курорта. Отмечается, что проведение новогодних банкетов в отелях почти полностью выкуплено. Администрация курорта ожидает, что отели курорта будут загружены на Новый год на 80%.

В пресс-службе заявили, что старт бронирования номеров и апартаментов на зимний период стартовал 5 июля. Тогда путешественники могли забронировать места проживания по самым выгодным ценам.

"На курорте "Красная Поляна" ценообразование динамическое, поэтому с ростом спроса меняется и стоимость, сейчас вне праздничных дат на 2024 год минимальная цена за сутки 3975 рублей на человека. В новогодние каникулы — минимум 9000 рублей с человека в сутки. В прошлом году ценообразование также было динамическим, если сравнивать период к периоду, то разница в стоимости незначительная в пределах 5-10%, на уровне покрытия инфляции"

- пресс-служба курорта "Красная поляна"

Кроме роста цен на номера отмечается и увеличение стоимости на ски-пассы – от 10% до 15%. Скидку в 30% можно получить при покупке билета на семь дней катания.

Предполагается, что старт горнолыжного сезона в Сочи должен пройти 15 декабря. Но власти курорта могут перенести открытие катаний из-за неблагоприятных погодных условий.

В этом сезоне на "Красной поляне" обширная программа мероприятий. В пресс-службе курорта рассказали, что запланировано большое количество спортивных соревнований по горным лыжам, фрирайду и сноуборду.