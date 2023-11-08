За покупку сироте непригодного дома дагестанский чиновник поплатился должностью

Чиновник из Дагестана лишился своего поста из-за превышения должностных полномочий. Он приобрел для сироты непригодный дом в селе Ахты.
Замглавы Ахтынского района осудили за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба дагестанской прокуратуры.
В 2021 году чиновник руководил комиссией по обследованию и приемке домов, покупаемых для детей-сирот. Своим указом он признал не соответствующее санитарно-эпидемиологическим требованиям жилье в селе Ахты пригодным.
На основании документа руководство муниципального образования приобрело непригодный дом для сироты.
Суд наказал чиновника и запретил ему в течение года находиться на вышестоящих постах.
Читайте нас в Дзен Новости Google News