За покупку сироте непригодного дома дагестанский чиновник поплатился должностью

Чиновник из Дагестана лишился своего поста из-за превышения должностных полномочий. Он приобрел для сироты непригодный дом в селе Ахты.

Замглавы Ахтынского района осудили за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба дагестанской прокуратуры.

В 2021 году чиновник руководил комиссией по обследованию и приемке домов, покупаемых для детей-сирот. Своим указом он признал не соответствующее санитарно-эпидемиологическим требованиям жилье в селе Ахты пригодным.

На основании документа руководство муниципального образования приобрело непригодный дом для сироты.

Суд наказал чиновника и запретил ему в течение года находиться на вышестоящих постах.