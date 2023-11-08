Усман Нурмагомедов попался на допинге

В крови троюродного брата Хабиба Нурмагомедова Усмана было обнаружено запрещенное вещество. По словам менеджера спортсмена, Усман никогда не употреблял допинг сознательно, а вещество оказалось в его организме после приема назначенных врачом лекарств.

Российский боец был отстранен от боев на полгода из-за уподобления запрещенных препаратов. Кроме того, спортсмен должен выплатить крупный штраф. Также были аннулированы результате его победного боя с Брентом Примусом. В этом бое россиянин отстоял титул чемпиона в легком весе Гран-при Bellator.

По словам менеджера спортсмена, запрещенное вещество проникло в организм бойца с лекарством, которое он принимал по назначению врача.

«Усман проходил лечение и принимал препараты по назначению врача. Это было примерно за три месяца до боя. Вещество было обнаружено в тесте, после чего мы предоставили все справки и документы»

– Ризван Магомедов

По его словам, спортсмену грозила более длительная дисквалификация, однако помогли документы от врачей, подтверждающие необходимость приема препаратов. В команде Нурмагомедова не исключили повторного боя с Примусом.