Руководить ФСБ Чечни будет экс-глава регионального управления в Ингушетии

В Чечне назначили нового главу местного ФСБ. Им стал экс-руководитель регионального управления ФСБ РФ по Ингушетии.
В Чечне назначили нового главу МВД республики сменили главу регионального ФСБ. Ведомство возглавил Дмитрий Кечкин, занимавший ранее аналогичную должность в Ингушетии, сообщается в Telegram-канале главы ЧР.
"В пятницу его мне представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков. Мы обсудили пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности"
– Рамзан Кадыров
Он обратил внимание на то, что Кечкин обладает большим опытом работы в различных субъектах РФ. По словам главы региона, новый руководитель ведомства способен повысить его эффективность и взаимодействие как с местными правоохранителями, так и с органами власти.
Читайте нас в Дзен Новости Google News