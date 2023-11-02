Вестник Кавказа

Руководить ФСБ Чечни будет экс-глава регионального управления в Ингушетии

Глава ФСБ Чечни Дмитрий Кечкин
© Фото: скриншот из видео в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова
В Чечне назначили нового главу местного ФСБ. Им стал экс-руководитель регионального управления ФСБ РФ по Ингушетии.

В Чечне назначили нового главу МВД республики сменили главу регионального ФСБ. Ведомство возглавил Дмитрий Кечкин, занимавший ранее аналогичную должность в Ингушетии, сообщается в Telegram-канале главы ЧР.

"В пятницу его мне представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков. Мы обсудили пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности"

– Рамзан Кадыров

Он обратил внимание на то, что Кечкин обладает большим опытом работы в различных субъектах РФ. По словам главы региона, новый руководитель ведомства способен повысить его эффективность и взаимодействие как с местными правоохранителями, так и с органами власти.

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