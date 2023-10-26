МЧС объявило о шторме в КЧР

В Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидается сильный дождь и шквалистый ветер.

В Карачаево-Черкесской Республике в течение двух дней будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Из-за обильных осадков и сильных порывов ветра в регионе МЧС объявило штормовое предупреждение.

"Ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, а также шквал до 20 м/с. На реках возможен подъем уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема"

– МЧС региона

Жителей республики предупреждают о возможных случаях затопления в низинах республики, чрезвычайных происшествиях и нарушениях транспортного движения. МЧС региона просит по возможности воздержаться от передвижений по улицам во время шквалистого ветра.