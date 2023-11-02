Галечные пляжи Кубани на грани исчезновения

Пляжи Краснодарского края могут остаться без гальки. Ученые попросили отдыхающих не уносить с побережья камни с галечных пляжей.

Галечные пляжи Кубани могут исчезнуть. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук Вячеслав Крыленко. Он рассказал, что в последние годы наблюдается дефицит камней на пляжах края. Все из-за того, что природный материал оказался не возобновляемым. Реки с каждым разом приносят меньше гелечника, а источник возле Суджукской косы, из которого раньше был выход камней, иссяк и больше не может формировать пляжи.

Ученый подчеркнул, что уносить гальку с пляжей на память или для своего личного пользования в промышленных масштабах нельзя. Кроме того, что природа не сможет возобновить галечник, камни подвержены истиранию морем, поэтому каменистые пляжи необходимо беречь.

«Большая проблема берегов Чёрного моря — в последние годы наблюдается дефицит наносов гальки и песка, которые шесть тысяч лет формировали наши пляжи. И чем меньше материала поставляется реками, тем меньше пляжей и тем интенсивней разрушение берегов»

- Вячеслав Крыленко

Крыленко привел в пример сочинские пляжи, на которых в свое время природная галька практически исчезла. Ее заменили искусственной, но из-за этого ландшафт перестал быть уникальным.