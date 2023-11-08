В Лачине возобновит работу общественный транспорт

В ближайшее время в Лачине начнет свою работу общественный городской транспорт.

В Лачине скоро снова можно будет воспользоваться общественным транспортом. В ближайшее время там возобновится работа маршрутных городских автобусов.

Сейчас в Лачинском районе проживает 336 семей – это 1299 человек. Отмечается, что в этом месяце планируется возвращение еще 75 семей.

Власти Азербайджана продолжают процесс восстановления населенных пунктов в районе. Кроме строительных и восстановительных работ там реализуются социальные проекты.

Для того чтобы вернувшиеся жители смогли быть обеспечены работой в Лачинском районе возведен агропромышленный парк. Предполагается, что в нем будут работать 46 предприятий. На данный момент трудоустроены 430 жителя района.