На Ставрополье активизировался коронавирус

Глава региона сообщил о росте числа заболевших коронавирусом. За неделю в регионе заболело 628 человек.

Один человек скончался и 628 человек заболели коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, 68 пациентам потребовалась госпитализация на Ставрополье. Об этом сообщил глава региона.

Также он отметил, что с заболеванием справились 564 жителя региона.

«Число госпитализаций по-прежнему невысокое. Тем не менее все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики»

– Владимир Владимиров.

В то же время глава Ставрополья отметил, что в регионе перестали вести статистику относительно числа вакцинирующихся граждан после того, как их число сократилось до нескольких случаев в неделю.