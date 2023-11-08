На Ставрополье активизировался коронавирус

Глава региона сообщил о росте числа заболевших коронавирусом. За неделю в регионе заболело 628 человек.
Один человек скончался и 628 человек заболели коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, 68 пациентам потребовалась госпитализация на Ставрополье. Об этом сообщил глава региона.
Также он отметил, что с заболеванием справились 564 жителя региона.
«Число госпитализаций по-прежнему невысокое. Тем не менее все еще важно соблюдать меры эпидпрофилактики»
– Владимир Владимиров.
В то же время глава Ставрополья отметил, что в регионе перестали вести статистику относительно числа вакцинирующихся граждан после того, как их число сократилось до нескольких случаев в неделю.
Читайте нас в Дзен Новости Google News