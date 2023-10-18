На Телецком озере закроют палаточный городок и дом рыболова

Незаконные базы для туристов закроют на Телецком озере. В селе Артыбаш нелегально были арендованы почти 29 га.

На Алтае возле знаменитого Телецкого озера в незаконной аренде на протяжении восьми лет были почти 29 га земли.

"По иску Горно-Алтайского межрайонного природоохранного прокурора судом признаны недействительными договоры аренды земельных участков возле Телецкого озера общей площадью более 28 га"

– прокуратура Алтая

Всего недействительными признаны три договора на земли в селе Артыбаш. С 2015 года в этом месте площади сдавались под палаточный городок, дом охотника и дом рыболова.

Телецкое озеро входит в список ЮНЕСКО и является частью комплекса "Золотые горы Алтая". Озеро считается местом силы и привлекает туристов со всей страны. Наиболее популярна северная часть протяженного озера, именно там и находится Артыбаш.