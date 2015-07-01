Массовое отравление студентов постигло Турцию

В Турции свыше 100 студентов отравились в общежитии. Инцидент произошел в провинции Испарта. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Власти турецкой провинции Испарта проводят расследование после отравления почти 120 студентов в общежитии после ужина, сообщает пресс-служба офиса губернатора провинции.

Там заявили, что 117 студентов из общежития Бедиуззаман Саид Нурси пожаловались на боли в животе, тошноту и диарею, после чего врачи вынесли вердикт – массовое отравление.

Отмечается, что студентам была оказана медицинская помощь, после чего они все вернулись в общежитие. Госпитализация ни одному пострадавшему не понадобилась.

Причиной недомогания мог стать ужин в столовой. Сотрудники управления здравоохранения уже взяли образцы воды и еды для проверки, генпрокуратурой начато расследование.