Турцию потрясло утром

Землетрясение произошло на юго-западе Турции, магнитуда составила 4,4. Очаг подземных толчков располагался на глубине 13,2 км. Ранее Азербайджан потрясло на 3.

В юго-западной части Турции произошло землетрясение, сообщает пресс-служба управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Магнитуда подземных толчков составила 4,4. Очаг землетрясения располагался на глубине 13,2 км.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в районе Йешилова провинции Бурдур в 08:28 по местному времени (время совпадает с мск.

Стоит добавить, что утром в Азербайджане произошло землетрясение. Его зафиксировали в Исмаиллинском районе, магнитуда составила 3.