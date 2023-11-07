ГОСТ на школьную форму внедрят в России в 2025 году

Вскоре в России появится ГОСТ на школьную форму. Благодаря ему форму для школьников будут шить из дышащих и износостойких материалов.

Роскачество готовится ввести новые государственные стандарты, одним из них станет ГОСТ на форму доя школьников, рассказал глава ведомства Максим Протасов.

"В следующем году стандарт будет утвержден. В силу он вступит с середины 2025 года"

– Протасов

Он объяснил, что то, какого вида, фасона и цвета будет форма, определяет школа. А госстандарт имеет отношение к безопасности тканей и красителей.

"Важно, что в ГОСТе прописываются не ассортимент, вид, цвет или дизайн, а исключительно требования к показателям безопасности и потребительских свойств формы. Ребенок в школьной форме проводит большую часть жизни. Поэтому нам нужно, чтобы форма была гигроскопична, воздухопроницаема, износоустойчива, а ткани не были бы покрашены токсичной краской"

– Протасов

Школьная форма должна изготавливаться из дышащих материалов, пропускающих влагу, добавил глава Госкачества в беседе с "Российской газетой".