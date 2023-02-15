Вестник Кавказа

Ушел из жизни брат Нурсултана Назарбаева

Ушел из жизни брат Нурсултана Назарбаева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Скончался брат бывшего президента Казахстана. Его кончине предшествовала длительная болезнь.

Утром в понедельник стало известно о кончине брата экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болата.

Сообщается, что он ушел из жизни в 70 лет. Ранее он длительное время болел. СМИ Казахстана сообщали о его госпитализации.

«Произошло прекращение деятельности сердца (асистолия). Проводились реанимационные мероприятия в течение 23 минут, которые оказались неэффективны»

– информационно-аналитический портал ratel.kz

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