Ушел из жизни брат Нурсултана Назарбаева

Скончался брат бывшего президента Казахстана. Его кончине предшествовала длительная болезнь.
Утром в понедельник стало известно о кончине брата экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болата.
Сообщается, что он ушел из жизни в 70 лет. Ранее он длительное время болел. СМИ Казахстана сообщали о его госпитализации.
«Произошло прекращение деятельности сердца (асистолия). Проводились реанимационные мероприятия в течение 23 минут, которые оказались неэффективны»
– информационно-аналитический портал ratel.kz
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