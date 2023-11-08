Источник сообщил о переговорах Путина и Эрдогана

Путин и Эрдоган могут провести телефонные переговоры по Газе. Кроме того, стороны могут обсудить вопросы двусторонней повестки.

Лидеры России и Турции могут провести переговоры по ближневосточной проблематике на фоне возвращения президента Турции к «телефонной дипломатии». Об этом проинформировал собеседник агентства РИА Новости.

«Господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган) после саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) возобновить свою традиционную «телефонную дипломатию» с мировыми лидерами по теме урегулирования ситуации в Газе»

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Далее он отметил, что в данном контексте вполне возможно, что Эрдоган созвониться и с главой российского государства.

Помимо ситуации в Газе, стороны могут также обсудить проблематику двусторонних отношений в различных областях, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.