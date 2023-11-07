Погода в Москве: относительно дождливо и тепло

В Москве и Подмосковье будет относительно тепло. Возможны дожди.
Синоптики спрогнозировали, что в понедельник москвичам и гостям столицы будут относительно тепло – столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Не исключены дожди.
«Днем температура воздуха в городе составит 2-4 градуса тепла. В ночь на вторник она останется в тех же пределах»
– Гидрометцентр России
В Московской области воздух днем будет прогреваться от +1 до +6 градусов. Ночью прохладнее – до +4 градусов.
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