Погода в Москве: относительно дождливо и тепло

В Москве и Подмосковье будет относительно тепло. Возможны дожди.

Синоптики спрогнозировали, что в понедельник москвичам и гостям столицы будут относительно тепло – столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Не исключены дожди.

«Днем температура воздуха в городе составит 2-4 градуса тепла. В ночь на вторник она останется в тех же пределах»

– Гидрометцентр России

В Московской области воздух днем будет прогреваться от +1 до +6 градусов. Ночью прохладнее – до +4 градусов.