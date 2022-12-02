Самые загадочные места Армении. Неразгаданные тайны и мистика

В современной Армении предостаточно мест, куда стекаются искатели загадочного и неизведанного. Аномальные регионы, древние руины и надписи встречаются здесь нередко, причем расшифровать их не удается самым опытным лингвистам, антропологам и археологам. Расскажем о трех местах, происхождение которых до сих пор остается загадкой.

Караундж (Доступно для посещения)

В трех километрах от города Сисиан, на высоте 1770 метров над уровнем моря, находится широкое плато, на котором раскинулся древний мегалитический комплекс камней.

Что такое Караундж?

Комплекс состоит из более двухсот вертикального расположенных базальтовых 200 камней, во многих из которых сделаны ровные круглые отверстия. Базальт щедро разбросан по всей территории плато. Существует два топонимических обозначения этого места: тюркский – Гошун-Даш и армянский – Зорац-Карер. Оба в переводе означают "каменное войско".

Версии происхождения

Мифическая: Вершина плато служит курганом, в недрах которого покоятся останки некоего военачальника, которого охраняют камни-войны. Научная-археологическая: Установленные близко друг другу камни, с круглыми отверстиями, служили стоянкой для древних людей, которые сушили шкуры диких животных на веревках, которые были пропущены через эти отверстия. Это подтверждают кости животных, найденные на месте раскопок. Научная-астрономическая. Наиболее популярна версия советского радиофизика Париса Геруни, предположившего, что «каменное войско» - древняя обсерватория, так как выполненные в камнях отверстия, а также неслучайное расположение камней, позволяют наблюдать за небесными светилами.

Черная гора (Доступна для посещения)

На севере отдаленной и труднодоступной Гегаркуникской области Армении возвышается Варденисский горный хребет, один из склонов которого выделяется темным цветом.

Что такое Черная гора?

Топоним Севсар (Черная гора) неоригинален, схожие именования можно обнаружить в других областях республики. Темная вершина одного из склонов обильно покрыта вулканической пылью, среди которой легко различить 12 массивных черных камней, на некоторых из которых изображены загадочные петроглифы.

Версии происхождения

Наиболее распространенная версия гласит, что на этом месте была древняя обсерватория, возраст которой около 3 тыс. лет. Ученые полагают, что найденные петроглифы изображают созвездия знаков зодиака, а камни солнечные часы. Правда, склон Черной горы не самый пригодный для наблюдения за небесными светилами, тем более что, изображения петроглифов присутствуют только на двух камнях и не ограничиваются предполагаемыми созвездиями. На них можно различить людей-великанов и несколько других изображений, который не до сих пор не расшифрованы. Другая версия гласит, что петроглифы описывают извержение вулкана, в результате которого склон горы заметно потемнел. На одном из рисунков изображена траектория прохождения необычной звезды, которая по мере сближения с Солнцем изменяла свою форму, направление движения, цвет и светимость. Что это было, так и остается загадкой.

Пещера медведя (Недоступна)

Одно из страшных, мрачных, но завораживающих мест Армении находится в Вайоцдзорской области, в 130 км от Еревана.

Что такое пещера медведя?

Пещера была открыта случайно в 1940-х гг., неизвестными охотниками. Она представляет собой глубокий 300-метровый колодец, с ответвлениями, общей протяженностью около 4 км. Своды пещеры украшены множеством сталактитов, сталагмитов.

Происхождение

Исследования показали, что пещера была образована в результате геотермальных процессов. Определить точный возраст пока не удалось, так как ее стены покрыты толстым слоем кальцита. Однако на дне пещеры были найдены костные останки медведя, возраст которых насчитывает несколько сотен лет. Таким образом, пещера обрела свое символическое название.

Свободное посещение ограничено, поскольку объект внесен в реестр охраняемых, а также служит домом для редких видов летучих мышей. Кроме того, пещера крайне опасна, так как внутри она представляет собой мрачный лабиринт с многочисленными ходами и обрывами, заметить которые без осветительных приборов невозможно. Дневной свет туда практически не поступает.

С недавнего времени вход в пещеру закрыт и заварен, однако смельчаки постоянно испытывают судьбу, проползая через узкие лазы, которые образуются в результате периодических обвалов.