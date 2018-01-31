Вестник Кавказа

Как попасть в древний город Вавилон?

Валерия Третьякова
Как попасть в древний город Вавилон?
© Фото: commons wikimedia
Хотя человечество не узнало все тайны древних цивилизаций, археологические находки, обнаруженные учеными на сегодняшний день, помогли понять, как возник современный мир. Руины древнего Вавилона, одной из древнейших цивилизаций мира и столицы Месопотамии, сохранились до сих пор, и это место открыто для посещения туристами.

Такие места, как Шумер, Древний Египет и Древняя Греция, которые были в свое время центрами технологического и культурного развития, по сути, заложили основы модели современного общества. Один из таких известных древних городов, Вавилон, имеет богатое историческое наследие. Висячие сады Семирамиды – одно из семи чудес света, которые как раз были расположены в Вавилоне. Еще одно сооружение, связанное с городом, - Вавилонская башня, которая описывается в Библии. Упоминания о самом городе встречаются и в Ветхом, и в Новом Завете.

Как возник Вавилон?

Тысячи лет назад в регионе вдоль реки Евфрат начали возникать поселения. Одним из таких мест стал Вавилон. Точные даты основания города неизвестны, так как находки, обнаруженные в этих краях учеными, датируются более ранним периодом, чем первые упоминания о Вавилоне в письменных источниках. Они, как правило, связаны с периодом Аккадского царства (речь идет об 2200 годах до нашей эры).

С течением времени Вавилон превратился в первый мегаполис. Это был крупнейший центр политики, экономики и культуры, а также этот город был столицей Вавилонского царства. Население Вавилона могло превышать 200 тысяч человек.

Одним из важнейших этапов в истории города стало время правления царя Хаммурапи, которое началось в 1792 году до нашей эры. Этот период привел к возвышению Вавилона как военной державы, а впоследствии сделал город престижным центром древнего мира. Этот же период ознаменован написанием старейшего известного правового кодекса - знаменитого Кодекса Хаммурапи. Позднее город был полностью разрушен, но спустя время по приказу царя Асархаддона был восстановлен вновь. В этот период многие сооружения строились с еще большей пышностью. Впоследствии Вавилон стал столицей южной Месопотамии, постепенно превращаясь в могущественную империю под властью царя Навуходоносора II.

Именно тогда город превратился в крупный укрепленный центр, в котором и были возведены Висячие сады Семирамиды.

В 539 году до нашей эры Персидская империя, оставившая после себя такие важные исторические памятники, как Персеполь, завоевала Вавилон. С приходом Александра Македонского в эти края, Вавилон стал столицей империи Александра, однако с III века начался упадок раннее крупнейшего центра древнего мира. Город постепенно терял свой статус важного общественного центра и однажды был заброшен.

Где Вавилон сегодня?

Руины древнего Вавилона находятся на территории современного Ирака, примерно в 88 километрах к югу от Багдада. От первоначальных построек Вавилона осталось очень мало, за исключением некоторых частей внешних стен и зданий из сырцового кирпича, однако многие здания были успешно реконструированы, и во время раскопок постоянно обнаруживаются новые артефакты.

Что касается древних построек Вавилона, то немногие из них выдержали испытание временем, при этом многие здания были впечатляюще воссозданы. Яркий тому пример - ворота Иштар, возраст которых датируется примерно в 575 годом до нашей эры.

Руины Вавилона открыты для посетителей недалеко от города Аль-Хилла, Ирак. Достигнув бывшей столицы Месопотамии, посетители смогут своими глазами увидеть и другие реконструированные места, такие как, например, дворец Навуходоносора или же посмотреть на места, где ранее был возведен зиккурат Этеменанки. Именно он считается прототипом Вавилонской башни. В 2019 году этим краям был присвоен статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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