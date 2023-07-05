В Северной Осетии продолжается рост числа самозанятых

Благодаря развитию различных производственных отраслей и росту малого бизнеса в Северной Осетии повысилось и число самозанятых, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Глава Северной Осетии поделился данными, согласно которым в республике продолжается рост самозанятых граждан. Так, с 2021 года это число превысило 38 тыс человек.

"На начало 2021 года самозанятых граждан в Северной Осетии было не более 2 тысяч человек"

– Сергей Меняйло

По его словам, в республике открываются новые производства, растет малый бизнес, все это способствует роста числа данной категории граждан.

В частности, ранее сообщалось, что в Северной Осетии продолжает развиваться транспортная сфера: власти республики закупят новые автобусы. Сумма сделки составила около 1,2 млрд рублей.