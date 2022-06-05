Ставропольская шерсть придет в Беларусь

Белорусские производители шерстяных тканей заинтересовались ставропольским сырьем. Планируется заключить договор и разработать логистические маршруты для доставки шерсти из Ставропольского края в Беларусь.

Шерстяные изделия в Беларуси будут производиться на сырье из Ставропольского края. Об этом проинформировало в пресс-службе главы российского региона.

"Ставрополье заинтересовано в поставках шерсти, производимой в крае, белорусским производителям одежды. Договоренности в этом вопросе достигнуты. По словам губернатора [Владимира Владимирова], это даст возможность ставропольским хозяйствам получить новый рынок сбыта продукции и, как следствие, возможности для дальнейшего развития"

– пресс-служба Владимира Владимирова

Также сообщается о том, то ставропольские производители посетили белорусское производство. В скором времени стороны перейдут к предметным переговорам о поставках, в частности, начнутся разрабатываться логистические маршруты.