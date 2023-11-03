Шалва Папуашвили: Грузия не будет рисковать жизнями граждан ради санкций

Руководитель законодательного собрания Грузии обратил внимание Запада, что Тбилиси не принят ни в НАТО, ни в ЕС, а потому не может позволить себе санкции против России – у него нет никаких гарантий от возможных последствий в сферах экономики и безопасности.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в беседе с грузинскими журналистами еще раз объяснил, почему Тбилиси ни при каких обстоятельствах не станет вводить собственные санкции против России. Он обратил внимание, что подобное решение чревато слишком большими рисками и для республиканской экономики, и для благополучия населения.

"Мы не можем позволить себе рисковать жизнями наших граждан и экономическим положением страны. Ни одна страна, включая любого члена Евросоюза, этого не сделает. Они всегда сравнивают последствия санкций, принимая решение о санкциях"

– Шалва Папуашвили

Председатель парламента напомнил, что Грузия в данный момент не входит ни в какое военное объединение – в НАТО ее принимать не хотят – и она никак не защищена от потенциальных угроз в случае введения собственных санкций против России. В отличие от стран Запада, входящих в НАТО.

"Мы страна, которая, в отличие от стран, вводящих санкции, не защищена ядерным зонтиком НАТО. Они защищены, нас никто не защищает. На земле нет страны, которая давала бы нам гарантии безопасности"

– Шалва Папуашвили

То же самое касается и вопросов экономической безопасности, ведь Грузия точно так же не входит и в Евросоюз, причем Брюссель не хочет давать республике даже статус кандидата в члены ЕС. Грузия может рассчитывать только на себя, а потому ведет себя соответственно и не вводит санкции против России.