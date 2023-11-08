С дефицитом врачей в Кабардино-Балкарии будут бороться с помощью денег

Власти КБР рассчитывают решить проблему нехватки врачей в республике с помощью денежных выплат. Они будут предусмотрены региональной программой, разработка которой ведется здесь и сейчас.

В Кабардино-Балкарии ведется разработка программы, которая должна положить конец дефициту медицинских кадров в республике, о чем сказано в Telegram-канале главы КБР.

"Чтобы решить вопрос нехватки врачей в Центральной районной больнице г.о. Прохладный и Прохладненского района, разрабатывается своя республиканская программа. Проект предусматривает единовременную компенсационную выплату врачам в размере 1,5 млн рублей"

– Казбек Коков

Он подчеркнул, что в кратчайшей перспективе в прохладненскую клинику должны будут устроиться на работу новые специалисты.

Глава КБР напомнил, что в рамках федеральной программы "Земский доктор/фельдшер" в период с 2019 по 2023 год трудоустроили свыше 150 врачей, а также 16 специалистов со средним медобразованием. Всем им оказали поддержку в виде единовременных компенсационных выплат и распределили по различным районным медучреждениям.