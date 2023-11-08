Дагестан расширяет пищевое импортозамещение

Минсельхоз Дагестана отчитался об увеличении выпуска продуктов питания более чем на 10% в первые 9 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Рост производства привел также к росту доходов дагестанского бюджета.

Как рассказали сегодня в Минсельхозе Дагестана, в этом году пищевым предприятиям республики в период январь-сентябрь удалось нарастить выпуск продукции на 10,6%.

В ведомстве не стали уточнять, какая именно пищевая продукция показала значительным рост, и признали, что производство напитков в Дагестане пока отстает от общей тенденции – оно увеличилось за тот же период менее чем на 6%.

Также в Минсельхозе подчеркнули, что пищепром вносит один из наибольших вкладов в ВРП Дагестана и в бюджет республики.

"Его доля в общем объеме обрабатывающих производств составляет 25%. Всего на территории региона действует более 120 частных предприятий пищевой промышленности"

– Минсельхоз Дагестана