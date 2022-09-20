Грузия пообещала провести выборы по европейским стандартам

Грузии не дадут статус кандидата в ЕС, если она не выполнит все рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по совершенствованию избирательной системы, и Тбилиси обещает поступить именно так, объявил министр иностранных дел Грузии.

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили рассказал сегодня о намерении властей выполнить одно из условий Еврокомиссии для получения Тбилиси статуса кандидата в ЕС – обеспечить полностью демократические выборы, подразумевающие свободу участия, конкуренцию кандидатов и справедливость подсчета голосов.

Прежде всего речь идет о парламентских выборах 2024 года, по итогам которых будет определен новый состав правительства Грузии. Дарчиашвили подчеркнул, что власти сами заинтересованы в том, чтобы эти выборы прошли в соответствии с самыми современными европейскими стандартами.

"Мы доказываем от выборов к выборам, что выборы, проведенные в Грузии, должны сопровождаться более высокими оценками с каждыми новыми выборами"

– Илья Дарчиашвили

В это же условие Еврокомиссии входит "заблаговременное обеспечение" явки граждан на избирательные участки, а также исполнение всего списка предложений БДИПЧ ОБСЕ. Министр заверил, что Тбилиси постоянно находится в плотном контакте с Бюро и принимает его указания в качестве направляющих для развития избирательной системы в республике.

В частности, по европейским инструкциям в Грузии организовано электронное голосование. В целом, глава МИД Грузии выразил уверенность, что парламентские выборы 2024 года станут образцом демократичности и получат справедливо высокую оценку Еврокомиссии и БДИПЧ ОБСЕ.