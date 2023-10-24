Антониу Гутерриш попросил Тегеран освободить заложников в Газе

Генсек ООН раскрыл факт переговоров с властями Ирана для оказания умиротворяющего воздействия на палестино-израильский конфликт. Он потребовал от Тегерана, чтобы тот надавил, во-первых, на ХАМАС для освобождения заложников, во-вторых, на "Хезболлу" для недопущения перехода войны в Ливан.

Генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал сегодня американским СМИ, что провел переговоры с официальным Тегераном по содействию в освобождении израильтян и иностранцев, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Он пояснил, что у властей Ирана есть возможности для влияния на ХАМАС, хотя они и отрицают какую-либо связь с боевыми действиями в секторе Газа и Израиля.

Также Антониу Гутерриш попросил Тегеран воздействовать на "Хезболлу" и запретить переход к широкомасштабным боевым действиям против Израиля, пояснив, что в противном случае война выльется на всю территорию Ливана.

Генсек ООН отметил сохраняющиеся риски расширения боевых действий и на палестинские земли на Иордане, и на Ливан. При этом он обратил внимание собеседников, что Иран сам заявляет о возможности масштабирования нынешней войны.

Ответ властей Ирана он озвучивать не стал.