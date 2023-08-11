В Грузии и Армении появятся территории Южной Кореи

Как рассказали сегодня во внешнеполитическом ведомстве Южной Кореи, республика в следующем году откроет посольства в Грузии и Армении. Дипмиссии в Тбилиси и Ереване станут частью глобального расширения южнокорейской дипломатической работы в отдаленных от Корейского полуострова регионах.
Представитель ведомства отметил, что и Тбилиси, и Ереван уже выразили не только согласие, но и благодарность Сеулу за решение организовать посольства в Грузинской Республике и Республике Армения.
Южнокорейские дипломаты уточнили, что в Грузии дипмиссия заработает по той причине, что грузинское посольство действует в Сеуле, и у Южной Кореи есть обязательства по принципу взаимности.
Что касается Армении, то дипмиссия в Ереване мотивирована потребностью в обеспечении дипломатической поддержки предприятий Южной Кореи и граждан республики, находящихся на армянской территории. Также чиновники МИД Южной Кореи отметили, что Ереван очень давно и регулярно просил Сеул о запуске посольства.