В Грузии и Армении появятся территории Южной Кореи

В Тбилиси и Ереване в следующем году заработают посольства Южной Кореи. В Грузии дипмиссия будет учреждена по принципу взаимности – грузинское посольство уже действует в Сеуле. Армения же дипмиссию выпросила, признали южнокорейские дипломаты.

Как рассказали сегодня во внешнеполитическом ведомстве Южной Кореи, республика в следующем году откроет посольства в Грузии и Армении. Дипмиссии в Тбилиси и Ереване станут частью глобального расширения южнокорейской дипломатической работы в отдаленных от Корейского полуострова регионах.

Представитель ведомства отметил, что и Тбилиси, и Ереван уже выразили не только согласие, но и благодарность Сеулу за решение организовать посольства в Грузинской Республике и Республике Армения.

Южнокорейские дипломаты уточнили, что в Грузии дипмиссия заработает по той причине, что грузинское посольство действует в Сеуле, и у Южной Кореи есть обязательства по принципу взаимности.

Что касается Армении, то дипмиссия в Ереване мотивирована потребностью в обеспечении дипломатической поддержки предприятий Южной Кореи и граждан республики, находящихся на армянской территории. Также чиновники МИД Южной Кореи отметили, что Ереван очень давно и регулярно просил Сеул о запуске посольства.