ХАМАС заблокировало переговоры по пленным израильтянам

Стоило премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху объявить о гуманитарных паузах, как ХАМАС отказалось договариваться с Тель-Авивом по обмену удерживаемыми лицами. Повод – наступление ЦАХАЛ в окрестности клиники "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Вскоре после заявления председателя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху о готовности Тель-Авива к кратким гуманитарным паузам в боевых действиях движение ХАМАС сообщило, что прекращает вести переговоры с израильской стороной об обмене удерживаемыми лицами.

Нетаньяху в своей речи подчеркнул, что сколько-либо долгосрочное прекращение боев в секторе Газа возможно только в случае обмена удерживаемыми лицами между Израилем и ХАМАС.

Хамасовцы, в свою очередь объявили, что не могут договариваться с Тель-Авивом о выдаче пленных израильтян и иностранцев в связи с ведением боевых действий в непосредственной близости от клиники "Аш-Шифа".

Напомним, что клиника "Аш-Шифа" осталась без электричества, а ЦАХАЛ обстреливает ее округу, где расположены военные объекты ХАМАС. Таким образом, мирная деэскалация конфликта вновь зашла в тупик.