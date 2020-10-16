Вестник Кавказа

Пашинян отправил свою "правую руку" в Лондон

Пашинян отправил свою "правую руку" в Лондон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внешнеполитический министр Армении Арарат Мирзоян отправляется в понедельник в Британию, чтобы запустить формат армяно-британского Стратегического диалога. Конкретика учредительного заседания формата держится в секрете.

Ближайший соратник премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арарат Мирзоян, ныне занимающий пост главы МИД республики, завтра улетает из Еревана в Лондон. Озвученная причина отлета – официальный визит Мирзояна как главы армянской дипломатии.

В Лондоне Мирзояна, по согласованной повестке дня, примет министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли. После приема состоится учредительное заседание армяно-британского Стратегического диалога.

Тематика нового двустороннего формата не разглашается. Известно лишь, что в Лондоне Мирзоян будет обсуждать с Клеверли и другими британскими чиновниками дальнейшие мероприятия по упрочению армяно-британских контактов.

Напомним, что формат Стратегического диалога Ереван-Лондон был анонсирован полгода назад, на майской встрече Мирзояна с британским министром по делам Европы Лео Докерти.

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