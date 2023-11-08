МЧС РФ эвакуирует россиян из сектора Газа

Из сектора Газа в течение сегодняшнего дня было организованно вывезено 70 россиян, пожелавших покинуть зону боевых действий между ХАМАС и ЦАХАЛ. Россиян перевозят в Каир, где они могут получить как лечение, так и документы для возвращения в Россию.

МЧС РФ начало сегодня эвакуацию россиян из сектора Газа – российские граждане, спасаясь от войны между ХАМАС и Израилем, организованно пересекают египетскую границу через КПП "Рафах", где их ждут представители чрезвычайного ведомства, а также сотрудники Минздрава РФ.

На данный момент известно о вывозе из сектора Газа в Египет 70 россиян. Их состояние не уточняется. Известно, что Газу покидают не все граждане России, а только те, кто захотел уехать.

Как пишет "Интерфакс", с эвакуированными из сектора Газа в Каир россиянами работают эксперты Федцентра медицины катастроф, чья квалификация и оборудование позволяют провести любое необходимое лечение для граждан, пострадавших в зоне ведения боевых действий.

В Каире эвакуированным будут оформлены документы для возвращения в Россию.