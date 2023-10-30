Саломе Зурабишвили пообещала Евросоюзу "большой взрыв"

В разговоре с французскими соотечественниками президент Грузии Саломе Зурабишвили озвучила прогноз на практически одновременную интеграцию ее страны, Украины и Молдовы в Евросоюз. По ее словам, для ЕС это событие будет сравнимо с "большим взрывом".

Оппозиционный по отношению к правящей "Грузинской мечте" президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила сегодня о своих ожиданиях почти синхронного принятия в члены Евросоюза Тбилиси, Кишинева и Киева, применив к этому событию астрофизическую метафору "большого взрыва".

В беседе с французскими журналистами бывшая гражданка Франции Саломе Зурабишвили подчеркнула, что с вхождением этих трех государств Евросоюз претерпит значительные изменения прежде всего за счет резкого расширения его территории и географии, как это произошло с сингулярностью около 13,8 млрд лет назад.

"Я думаю, что это произойдет одновременно. Случится ли это в 2030 году, 2031-м или в 2029-м, я не знаю. Но, я думаю, что это будет "большим взрывом". Мы втроем, Молдавия, Украина и Грузия, войдем примерно в одно и то же время"

- Саломе Зурабишвили

Напомним, что на данный момент существует рекомендация Еврокомиссии о работе по интеграции в ЕС только стран-кандидатов Молдовы и Украины. Грузия все еще не имеет даже статуса страны-кандидаты в члены ЕС, который власти надеются получить на грядущем евросаммите в декабре. При этом та же ЕК выдвинула Тбилиси новые условия, включая подчинение Брюсселю грузинской внешней политики.