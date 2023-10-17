Пальмовый питомник открылся в Сочи

В Сочи появился питомник, в котором выращивают пальмы. Он уже снабжает пальмами улицы курорта.

В Сочи взялись за озеленение, немалое место в облике южного курорта занимают пальмы. В питомнике их выращивают исключительно из местных семян.

"В городской стратегии озеленения основной упор - на местный посадочный материал. …На площадке в Нижнем Буу под пальмы здесь отдано более трех гектаров земель"

– мэр Сочи Алексей Копайгородский

Особенность питомника в Лазаревском районе в том, что в нем из семян, собранных в Сочи, выращиваются пальмы различных сортов.

"На улицах Сочи уже высажены 8 тысяч растений из этого питомника. Экологическая безопасность и фитосанитарный контроль обеспечены. Потенциал - увеличить вдвое задействованные здесь площади"

– градоначальник