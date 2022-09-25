КНБ Казахстана больше не будет охранять Назарбаева

В Казахстане подготовлен указ президента страны, который предусматривает пересмотр функций Комитета национальной безопасности страны, в том числе - исключение обязанностей оп обеспечению безопасности первого президента РК Нурсултана Назарбаева.

Положение о Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана ждут большие изменения: в скором времени будут пересмотрены функции, текст присяги и правила, касающихся сотрудников этого органа.

Подготовлен и опубликован на портале "Открытые НПА" проект указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, согласно которому из обязанностей КНБ страны будет убран пункт об обеспечении безопасности первого президента Казахстана, останутся лишь обязанности по обеспечению безопасности действующего президента Казахстана, пишет "Курсив".

В новой редакции абзаца 13 подпункта 2 пункта 14 говорится, что КНБ должен "участвовать в обеспечении безопасности президента Республики Казахстан", без уточнения о статусе Елбасы (первого президента страны).

Также стало известно, что упоминание статуса Елбасы собираются убрать из названий некоторых медалей и названия Национального университета обороны в Астане.

Проект указа будет публично обсуждаться до 24 ноября.