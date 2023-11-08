Эльчин Амирбеков: у Азербайджана прекрасные отношения с Израилем

Находящийся с визитом в Ватикане и Италии представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков в интервью информационно-аналитическому порталу In Terris рассказал об отношениях с Израилем.

Среди мусульманских стран у Азербайджана самые лучшие в мире отношения с Израилем, заявил в интервью итальянскому изданию In Terris представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков, который совершает визит в Ватикан и Рим.

"Как известно, Азербайджан, будучи страной с преобладающим мусульманским населением, имеет, пожалуй, лучшие в мире отношения с Израилем. Это больше, чем просто дружба. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на мирные условия жизни еврейской общины в нашей стране"

- Эльчин Амирбеков

Спецпредставитель президента Азербайджана особо акцентировал, что палестино-израильский конфликт имеет территориальное, а не религиозное происхождение.

"Мы скорбим о человеческих жертвах с обеих сторон, и именно поэтому мы проголосовали за прекращение огня в Газе, как и большинство стран Организации Объединенных Наций. Мы считаем, что мир должен быть восстановлен как можно скорее, невинные люди не должны погибать, и мы поддерживаем известное решение, которое подразумевает формулу "два государства для двух народов""

- Эльчин Амирбеков