В Костанае запустили строительство автозавода KIA полного цикла

В Костанае стартовало строительство автозавода корейской компании KIA, который будет выпускать до 70 тысяч автомобилей в год.

В казахстанском Костанае сегодня началось строительство автозавода полного цикла по производству автомобилей KIA, в который будет инвестировано $250 млн.

Южнокорейский автогигант впервые в истории впервые напрямую инвестирует в совместное предприятие и строительство завода за пределами Кореи, отметил заместитель премьера Роман Скляр.

"Строительство в Костанае завода полного цикла по производству автомобилей Kia можно назвать по-настоящему прорывным высокотехнологичным проектом для отрасли машиностроения. Данный проект даст реальный мультипликативный эффект, повысит уровень подготовки нового поколения инженерных и технических кадров, а также значительно ускорит переход на следующий этап развития локализации"

- Роман Скляр

Строительством завода инфраструктура предприятия не ограничится - вокруг него будет создан пояс малого и среднего бизнеса, который будет поставлять на предприятие комплектующие детали и целые узлы и компоненты, отметил аким области Кумар Аксакалов.

Строительство будет вестись форсированными темпами – ожидается, что оно завершится уже в будущем 2024 году, после чего на предприятии начнется установка оборудования.

Пилотный запуск завода пройдет в первом квартале 2025 года, а во втором квартале он начнет производить автомобили. Ожидается, что производственная мощность нового завода составит 70 тыс автомобилей в год.