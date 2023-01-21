Авария оставила без воды центр Воронежа

Минувшей ночью в Воронеже произошла авария на водоводе диаметром 700 мм, она оставила без водоснабжения Центральный район города с миллионным населением, сообщил представитель мэрии города.
"В камере водовода диаметром 700 мм обнаружена утечка холодной воды. В целях устранения нештатной ситуации водовод пришлось перекрыть. В настоящее время водоснабжение в Центральном районе остановлено"
- представитель мэрии
Как сообщили в службе городского водохозяйства, утечка произошла из-за трещины корпуса запорной арматуры в камере водовода, передает РИА Новости.
"Специалистам предстоит вскрыть камеру и заменить повреждённый участок. Необходимые материалы и оборудование имеются. Организуется подвоз питьевой и технической воды"
- представитель мэрии
Население Центрального района Воронежа составляет около 80 тыс человек, когда возобновится подача холодной воды в дома горожан, в водохозяйстве не сообщили.