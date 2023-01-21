Вестник Кавказа

Авария оставила без воды центр Воронежа

Авария оставила без воды центр Воронежа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ночная авария на городском водоводе оставила без воды Центральный район Воронежа, ее причиной стала утечка воды в камере водовода.

Минувшей ночью в Воронеже произошла авария на водоводе диаметром 700 мм, она оставила без водоснабжения Центральный район города с миллионным населением, сообщил представитель мэрии города.

"В камере водовода диаметром 700 мм обнаружена утечка холодной воды. В целях устранения нештатной ситуации водовод пришлось перекрыть. В настоящее время водоснабжение в Центральном районе остановлено"

- представитель мэрии

Как сообщили в службе городского водохозяйства, утечка произошла из-за трещины корпуса запорной арматуры в камере водовода, передает РИА Новости.

"Специалистам предстоит вскрыть камеру и заменить повреждённый участок. Необходимые материалы и оборудование имеются. Организуется подвоз питьевой и технической воды"

- представитель мэрии

Население Центрального района Воронежа составляет около 80 тыс человек, когда возобновится подача холодной воды в дома горожан, в водохозяйстве не сообщили.

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