Столичный регион сегодня: будет пасмурно и дождливо

Синоптики рассказали, какая погода сегодня установится в столичном регионе – уже к середине недели температура воздуха вернется к ноябрьским показателям.

Сегодня в Москве и Подмосковье будет облачно и дождливо, а температура воздуха не поднимется выше 8 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Дождь, по области местами сильный. Температура воздуха в Москве составит от 5 до 7 градусов тепла, по области от плюс 3 до плюс 8 градусов. Ветер юго-восточный, восточный, 7–12 м/c, местами порывы до 17 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 737 мм ртутного столба, а к середине недели ветер сменит направление на северо-восточное, и температурные показатели в регионе опустятся до нормальных значений для ноября, а это – около ноля градусов.