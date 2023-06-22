Что такое вспышки на солнце и чем они опасны?

Солнце - незаменимый источник энергии, который обеспечивает нашу планету светом и теплом. Солнце - один из важнейших факторов, обеспечивающих жизнь на Земле, но иногда на далекой звезде происходят вспышки, которые, как считается, негативным образом отражаются на здоровье людей и работе техники.

Что такое вспышки на солнце

Вспышка на солнце или солнечная вспышка - это масштабный взрыв на поверхности солнца, при котором выделяется огромное количество энергии, эквивалентной взрыву миллионов атомных бомб одновременно. Взрыв на солнце может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. Учёные наблюдают вспышки на солнце с помощью рентгеновских лучей. Солнечные вспышки распространяются до верхнего слоя солнца - короны, а их температура достигает 100 миллионов градусов.

Почему происходят вспышки на солнце

Когда энергия, накопленная в магнитных полях солнца внезапно высвобождается, происходят взрывы - интенсивные световые вспышки, в результате которых в космос попадают частицы высокой энергии. Эти частицы достигают поверхности Земли в течении нескольких часов или дней.

Что такое магнитная буря

Частицы высокой энергии, которые после вспышки на солнце попадают в атмосферу земли, создают магнитную бурю - резкое изменение магнитного поля. Магнитная буря может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.

Как часто случаются вспышки на солнце

Вспышки на солнце случаются в разное время и с разной степенью интенсивности в зависимости от 11-летнего цикла солнечной активности. Магнитное поле солнца за 11 лет полностью обновляется: северный и южный полюса солнца меняются местами. При этом солнце, которое состоит из различных газов, регулярно переходит из состояния покоя в состояние активности. Такие периоды активности и покоя называются солнечной погодой. Хотя за солнечной погодой наблюдают уже сотни лет, процессы, её определяющие, по-прежнему во многом неизвестны.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем опасны вспышки на солнце

Считается, что особенно мощные вспышки на солнце могут привести к:

радиационным штормам в верхних слоях атмосферы

помехам в работе радио по всему миру

взрывам трансформаторов

перебоям в работе сотовых сетей

проблемам в работе спутников

выходу из строя электронного оборудование на МКС и у пассажиров самолетов.

Как вспышки на солнце влияют на человека

Как таковое влияние солнечных вспышек на здоровье человека не подтверждено наукой. Тем не менее, считается, что геомагнитные изменения в атмосфере земли, происходящие из-за вспышек на солнце, могут спровоцировать:

увеличение артериального давления - гипертонию

обострение сердечно-сосудистых заболеваний

приступы головной боли и мигрени

эпилептические припадки

проблемы со сном

общую слабость и высокую утомляемость

усиление тревожности и агрессию

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делать во время магнитной бури

Среди общих рекомендаций как врачей, так и экспертов по геомагнитной активности в отношении того, что делать во время магнитной бури, чтобы снизить её влияние, следующие:

больше отдыхать

избегать перенапряжения

высыпаться

пить достаточное количество воды

гулять на свежем воздухе.