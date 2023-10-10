Что такое Елеонская гора Иерусалима и почему она важна?

Елеонская или Масличная гора - это одно из наиболее значимых мест Иерусалима. С горы, усеянной церквями, часовнями и древними могилами, открываются лучшие виды на старый город Иерусалима. На холме располагаются христианские святыни, а также могилы древнееврейских пророков. Расскажем, где находится гора, почему так называется и чем она важна.

Масличная гора неоднократно упоминается в Библии, как в Ветхом, так и в Новом Заветах, став важным центром паломничества.. В настоящее время возвышенность, как и окружающие ее пейзажи, в основном пустынны, но вокруг подножия все еще есть небольшие участки оливковых деревьев. Например, в Гефсиманском саду находятся восемь древних олив - потомки деревьев, которые росли здесь более 2 тысяч лет назад.

Где находится Елеонская гора?

Елеонская гора - один из холмов Иерусалима - расположена примерно в нескольких километрах от центра Иерусалима и в примерно 70 км от Тель-Авива. Этот холм, наиболее высокий из Иудейских гор (826 метров), тянется с севера на юг напротив восточной стены старого города Иерусалима. От Храмовой горы Елеонская гора отделена Кедронской долиной, которая обычно отождествляется с Иосафатовой долиной, где будет происходить Страшный суд. У подножия Елеонской горы на западе находится Гефсиманский сад. Другой ближайший к горе город Эль-Эйзария, расположенный на Западном берегу реки Иордан, считается местом, где находилось селение Вифания, упомянутое в Новом Завете как место рождения и погребения Лазаря.

Почему Елеонская гора так называется?

Возвышенность назвали масличной, потому что издавна на ней росли оливковые деревья. Название горы на иврите - “Хар-ха-Зейтим”, на арабском языке - “Джебель-аз-Зейтим”, что также означает “масличная гора”. В православной традиции гору также называют Елеонской, поскольку греческое слово елей означает не только масло, употребляемое при различных церковных обрядах, но и просто оливковое масло.

Почему Елеонская гора важна?

Масличная гора была местом, где происходили важные библейские события. Согласно христианской традиции, именно эта гора считается местом Вознесения Христа, которое произошло на сороковой день после Воскресения, как указано в Новом Завете. Согласно древнееврейским книгам, когда придет Мессия, похороненные на Елеонской горе, воскреснув, первыми увидят его.

Что находится на Елеонской горе?

У Елеонской горы три вершины, самая высокая из них - гора Скопус, где расположен кампус Еврейского университета, больница, академия художеств Бецалель, ботанический сад с пещерой Никанора и британское военное кладбище. На средней и наименее высокой вершине находится немецкая лютеранская Церковь Вознесения начала ХХ века. На южной вершине расположен православный Вознесенский монастырь и лютеранская церковь Вознесения.

Часовня Вознесения

Считается, что часовня - это то место, где Иисус Христос вознесся на Небеса. В часовне находится каменная плита, на которой, как полагают, находится след Иисуса. Храм стоит на этом месте уже более 1700 лет, но первое здание, построенное в IV веке, было разрушено в VII веке, современное здание относится к XII веку.

Еврейское кладбище и гробницы пророков

На Елеонской горе находится древнейшее еврейское кладбище в мире. Захоронение на Елеонской горе началось ещё в эпоху Первого храма, теперь там насчитывается около 150 тысяч могил, включая и очень древние. Самые ранние сохранившиеся гробницы относятся к эпохе Второго храма, например гробница семьи Хезир, пещеры пророков Захарии, Малахии и Аггея, и гробница Авессалома - сына царя Давида. В периоды Первого и Второго Храма евреев хоронили в погребальных пещерах на склонах Масличной горы, с XVI века кладбище начало принимать свой нынешний вид. На Елеонской горе также похоронены многие выдающиеся евреи, в том числе раввины, деятели культуры, политики и филантропы.

Гефсиманский сад

У подножия Елеонской горы находится Гефсиманский сад, где до сих пор можно увидеть вековые оливковые деревья, которые происходят от дерева, существовавшего во времена Иисуса. В этот сад Иисус отправился после Тайной вечери, чтобы помолиться о своей неминуемой смерти. В том месте, где, как считается, Иисус молился, 1924 году была построена Церковь Всех Наций.

Гробница Богородицы

У подножия Елеонской горы также стоит каменная гробница, которая считается местом последнего упокоения Девы Марии, и, таким образом, одной из важнейших христианских святынь. Над гробницей построен подземный храм, названный в честь Успения Богородицы.

Церковь Марии Магдалины

Церковь Святой Марии Магдалины относится к православному Гефсиманскому монастырю и была построена в XIX веке в память об императрице Марии Александровне - супруге Александра II.

Другие храмы на Масличной горе включают католическую церковь “Отче наш” или Патер Ностер и римско-католическую церковь Доминус Флевит.