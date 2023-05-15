Замена лифтов в Ставрополе: до нового года лифты обновят в 15 домах

Программа капремонта продолжает воплощаться в жизнь в Ставрополе. Более трех десятков новых лифтов установят в городских многоквартирных домах.

Новые лифты установят в полутора десятках многоэтажек Ставрополя, работы будут вестись в рамках соответствующей региональной программы. Детали рассказали в администрации краевой столицы.

В общей сложности будут установлены 33 "свежих" лифта. Воспользоваться ими смогут жители пяти улиц и Ботанического проезда. Все работы организованы на деньги из Фонда капремонта.

Жителей обязательно проинформируют о начале замены – информация будет размещена на фасадах и подъездах.