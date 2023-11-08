Чемпионат ФИДЕ пройдет в Самарканде

В Узбекистане в декабре пройдет чемпионат мира по быстрым шахматам. В ФИДЕ оценили успехи узбекских спортсменов и назвали Узбекистан "шахматной сверхдержавой".

В конце года в городе Самарканд состоится чемпионат мира по шахматам. Пятидневный чемпионат ФИДЕ по рапиду и блицу пройдет с 26 по 30 декабря.

Самарканд выбран не случайно, заметили в ФИДЕ - именно здесь ученые нашли древнейшие шахматные фигуры.

"ФИДЕ признает богатые шахматные традиции Узбекистана и его недавнее превращение в шахматную сверхдержаву. Эта преданность делу и инвестиции в шахматы побудили нас доверить проведение этого престижного мероприятия Узбекистану"

– глава ФИДЕ Аркадий Дворкович

В топ-100 сильнейших шахматистов мира входит четыре спортсмена из Узбекистана. В топ-20 турнира Grand Swiss попали три узбекских шахматиста. Кроме того, в прошлом году представители Узбекистана стали лучшими на шахматной олимпиаде-2022, на чемпионате мира команда РУ завоевала "серебро". Самый молодой победитель в ЧМ по рапиду - узбекистанец Надирбек Абдусатторов.

Большие успехи Узбекистана в этом виде спорта были оценены, в 2026 году республика сможет также принять шахматную олимпиаду.