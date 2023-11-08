Память погибших при взрыве на АЗС увековечат в Дагестане

Дагестанка предложила властям республики увековечить память погибших при взрыве на АЗС. Она захотела установить памятник жертвам трагедии в Махачкале.

Жительница Махачкалы Айшат Муртазалиева предложила главе Дагестана Сергею Меликову увековечить память погибших при взрыве на АЗС 14 августа.

Она захотела установить памятник погибшим в трагедии, в результате которой погибли 35 человек. По ее словам, при взрыве пострадали восемь членов ее семьи. Женщина также попросила определить статус населенного пункта Караман-2, где и произошла трагедия.

Глава Дагестана пообещал поддержать данную инициативу. Он заявил, что планируется разбить на этой территории парк. Кроме того, по его словам, работа по определению статуса Карамана-2 ведется уже два года.