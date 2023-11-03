Двое иностранцев пойманы в Тбилиси за терроризм

В Грузии поймали двоих иностранцев. Их обвиняют в террористической деятельности. В их квартирах найдены взрывчатка и флаг ИГИЛ (организация запрещена в РФ).

Пресс-служба Контртеррористического центра СГБ Грузии сообщила о задержании в Тбилиси двоих иностранцев.

Как заявили в ведомстве, сотрудники СГБ страны поймали их по подозрению в участии в террористической деятельности.

В ходе проведенных обысков в их квартирах были найдены поддельные паспорта, взрывчатка, амуниция, электрошокеры, электронные средства и флаг запрещенной в РФ организации ИГИЛ.

В службе подчеркнули, что в настоящее время ведется раследование.