Вестник Кавказа

Все самое лучшее: ярмарки вновь порадуют ставропольцев

Все самое лучшее: ярмарки вновь порадуют ставропольцев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Очередные ярмарки состоятся в эти выходные в столице Ставропольского края. Жителям и гостям предложат стать обладателями свежих продуктов от местных производителей.

Ставропольская мэрия порадовала жителей краевой столицы, анонсировав проведение традиционных выходных ярмарок. 
Как пишет пресс-служба, торговые точки будут открыты с 11 по 12 ноября.

Производители из региональных округов предложат своим клиентам свою продукцию по демократичным ценам. 

Отмечается, то жителей и гостей Ставрополя будут ждать торговые точки на улицах Васильева, Лазо, Ленина и Серова.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1235 просмотров
Поделиться:

Читайте также

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы