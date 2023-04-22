Все самое лучшее: ярмарки вновь порадуют ставропольцев

Очередные ярмарки состоятся в эти выходные в столице Ставропольского края. Жителям и гостям предложат стать обладателями свежих продуктов от местных производителей.
Ставропольская мэрия порадовала жителей краевой столицы, анонсировав проведение традиционных выходных ярмарок.
Как пишет пресс-служба, торговые точки будут открыты с 11 по 12 ноября.
Производители из региональных округов предложат своим клиентам свою продукцию по демократичным ценам.
Отмечается, то жителей и гостей Ставрополя будут ждать торговые точки на улицах Васильева, Лазо, Ленина и Серова.
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