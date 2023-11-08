Сочи бьет рекорды по курортному сбору

За 2023 год Сочи заработал почти 500 млн рублей курортного сбора. Это на 20% больше от намеченного плана.

За девять месяцев этого года Сочи собрал 494 млн рублей курортного сбора. Эта сумма на 20% больше от того, что планировалось заработать. Такую информацию озвучила заместитель главы города по экономике и финансам Светлана Калинина.

Власти города ожидают, что до конца этого года сумма курортного сбора значительно возрастет. Уже сейчас большая часть номерного фонда города-курорта забронирована на новогодние праздники.

Отмечается, что деньги, которые удается собрать за счет курортного сбора идут на благоустройство города и туристических объектов. В частности, эти деньги планируется потратить на установку камер видеонаблюдения на пляжах и украсить город декорациями.