Россиянин впервые стал лучшим на международном конкурсе чтецов Корана

В Москве сегодня завершился международный конкурс чтецов Корана, лучшим в котором впервые стал россиянин Айемиддин Фархудинов.
Обладателем главного приза XXI Московского международного конкурса чтецов Корана впервые за всю историю проекта сегодня стал россиянин Айемиддин Фархудинов.
"По итогам решения жюри Московского международного конкурса чтецов Корана победителем стал Айемиддин Фархудинов"
- председатель ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин
Вторым стал чтец из Ирана Хосейн Алиреза Хани Бидголи. Третье место – за индийским знатоком священной книги мусульман из Индии Исмаилом Мухаммедом Яхья Маниару, передает РИА Новости.
Всего в конкурсе, организованном Духовным управлением мусульман и Советом муфтиев Российской Федерации, участвовали знатоки Корана из 31 страны арабо-мусульманского мира.
Читайте нас в Дзен Новости Google News